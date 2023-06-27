Китайские производители смартфонов готовятся к выпуску устройств с рекордной оперативной памятью

Китайские производители смартфонов начали готовить устройства с рекордным количество оперативной памяти.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщил инсайдер под ником Digital Chat Station в своем канале на Weibo.

По словам известного автора, в ближайшем будущем на рынке появятся смартфоны, которые получат 24 гигабайта оперативной памяти. Специалист отметил, что над подобными девайсами ведут работу инженеры корпорации BBK Electronics, которой принадлежат несколько популярных брендов.

Digital Chat Station подчеркнул, что первыми телефоны с рекордным количеством оперативной памяти представят Realme, OnePlus и Oppo, входящие в BBK. Точные сроки разработки и выхода гаджетов не раскрываются.

Также автор отметил, что 24 гигабайт оперативной памяти будут иметь только топовые версии смартфонов. В базовой конфигурации аппараты получат 16 гигабайт памяти. При этом инсайдер считает, что даже 16 гигабайт оперативной памяти можно считать избыточным показателем. Для сравнения, Samsung Galaxy S23 Ultra имеет минимум 8 гигабайт, iPhone 14 Pro Max - 6 гигабайт оперативной памяти.