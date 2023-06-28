Пользователи решили какая ОС для смартфонов самая удобдная

Пользователи смартфоны посчитали операционную систему от Google удобнее, чем iOS.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сообщается в исследовании компании Green Smartphones.

Специалисты агентства определили, какая ОС считается среди пользователей наиболее интуитивно удобной на основе статистики поисковых запросов в Google. Авторы выяснили, что в среднем владельцы iPhone и пользователи iOS чаще обращаются за помощью для разъяснения тех или иных функций устройства.

Составители отчета проанализировали количество связанных с гаджетами запросов в месяц. Выяснилось, что, например, вопрос "как сделать запись экрана" пользователи смартфонов на Android задают 24 тысячи раз, iOS - 84 тысячи раз, "как восстановить заводские настройки" - 8,4 тысячи против 61 тысячи, "как записать телефонный звонок" - 12 тысяч против 28 тысяч, "как выполнить обновление устройства" - 3 тысячи против 13 тысяч соответственно.

На основе этих данных специалисты Green Smartphones заключили, что Android примерно на 58 процентов удобнее, чем iOS. При этом чаще владельцы Android называют главным достоинством экосистемы высокую гибкость, а пользователи iPhone - длительный срок поддержки обновлениями.