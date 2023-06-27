Google сменила логотип Android

Компания Google заявила, что изменит написание названия Android и дизайн маскота операционной системы. Нововведения вступят в силу с выходом следующей версии мобильной ОС, сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что с выходом Android 14 написание названия операционной системы будет начинаться не со строчной буквы "a", а с прописной. Вместе с тем компания откажется от использования плоского логотипа Android в виде зеленого робота в пользу объемного. До этого последнее изменение в логотипе ОС происходило в 2019 году.

Несмотря на то, что выход обновленного логотипа состоится не раньше осени 2023 года, Google на протяжении нескольких месяцев намекала на это событие. Так, объемная голова робота мелькала на выставке CES 2023, конференции Google I/O 2023 и даже в рекламных материалах Samsung Galaxy S23 и Z Flip4.

Предполагается, что новый логотип Android будет показываться при включении смартфонов. Сейчас пользователи могут наблюдать старый дизайн, сопровождающийся фразой "Powered by android" (рус. - Работает на android).