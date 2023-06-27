Безопасность и надежность: Почему лучше выбрать оригинальные аксессуары Apple

При выборе аксессуаров для "яблочных"‎ устройств у многих возникает соблазн сэкономить. "Подумаешь, это всего лишь чехол"‎, "Кабель как кабель"‎, "Ремешок можно взять и дешевле"‎ - почему такие мысли порой приводят к неприятному результату и чем может обернуться экономия для ваших гаджетов, расскажем в статье.

Защита от повреждений

Чехол - один из тех аксессуаров, которые зачастую приобретают вместе с iPhone. Даже если смартфон вам подарили, экономить на защите не лучшая идея. Оригинальные аксессуары Apple разработаны в соответствии с высокими стандартами качества, дизайн и материалы гарантируют надежную защиту устройства от ударов, царапин и других повреждений. В то же время, в китайском чехле iPhone подвержен перегревам, что может привести к замене аккумулятора.

Безопасность и защита данных

Аксессуары Apple проходят строгое тестирование и соответствуют высоким стандартам безопасности. Например, оригинальные зарядные устройства и кабели никогда не будут выполнены из низкопробного материала, в то время как дешевые аналоги на выходе дают напряжение, которое существенно выше или ниже допустимых параметров. Такие зарядки могут испортить аккумулятор гаджета и даже привести к возгоранию. Если на устройстве хранятся важные данные, вы можете их потерять. Именно поэтому эксперты не рекомендуют экономить на аксессуарах, которые поддерживают работоспособность техники.

Чтобы продлить срок службы батареи, заряжайте iPhone оригинальными аксессуарами Apple. "Родная"‎ сетевая зарядка имеет нескольких уровней защиты от воспламенения и перегрузок. Она выполнена из качественных материалов, безвредных как для здоровья пользователя, так и для техники. А еще оригинальный кабель и адаптер заряжают быстрее, а значит экономят ваше время.

Алим, г. Баку:

"Эта история случилась с моим коллегой, но могло пострадать много людей. Он потерял от телефона оригинальную зарядку и купил в интернете дешевую подделку. Поставил iPhone на зарядку в офисе и ушёл на обед. В какой-то момент из неё пошел дым. Хорошо, что один из сотрудников был в офисе и вовремя заметил".

Совместимость и функциональность

Неоригинальные аксессуары могут оказаться несовместимыми с вашим устройством или иметь "урезанные"‎ функции, то есть вы не сможете использовать свой гаджет на максимум. К примеру, AirPods мгновенно подключаются к iPhone, Apple Watch, Mac, iPad и Apple TV. Также молниеносно переключаются между устройствами-источниками звука.

Изготовители подделок могут повторить дизайн AirPods, но вряд ли порадуют покупателей главными "фишками" моделей - функцией отслеживания движений головы, Режимом Прозрачности, пространственным аудио или активным шумоподавлением. Обратите внимание на время работы наушников без подзарядки.

В AirPods 2th gen вы можете слушать музыку до 5 часов, в AirPods 3th Gen и AirPods Pro 2th Gen - до 6 часов (с подзарядкой от футляра - до 30 часов).

Тактильные ощущения

Техника и аксессуары Apple - это не только качество и инновации, но также приятные эмоции и тактильные ощущения. Прикоснитесь к бархатистой поверхности оригинальных ремешков Apple Watch - и вы вряд ли согласитесь на что-то другое. К слову, ремешки изготавливают из максимально прочного и эластичного материала. В составе есть особые фторсодержащие полимеры, которые отличаются исключительной стойкостью к высоким температурам, климатическим условиям и воздействию агрессивных химических веществ. А это значит, что фирменный аксессуар прослужит дольше. К тому же он идеально адаптируется к часам и надежно крепится, вы точно не потеряете и не повредите часы в результате падения с руки.

Захра, г. Гянджа:

"На День рождения мне подарили Apple Watch. Буквально через неделю любимые часы оказались в зубах моего щенка. К счастью, с самим гаджетом ничего не случилось, а вот ремешку изрядно досталось. Я не стала покупать оригинальный и заказала в онлайн-магазине белый ремешок почти вдвое дешевле. Прослужил он мне не дольше месяца, пожелтел и стал выглядеть совершенно ужасно. Сам корпус часов немного болтался, я переживала, что в любой момент могу потерять свой подарок. Получается, зря потратила деньги.После этого решила не экспериментировать и купила оригинал. Ношу уже семь месяцев - как новый".

Поддержка и гарантия

Покупая оригинальные аксессуары Apple у авторизованных партнёров, вы получаете официальную гарантию от производителя. Если возникнут проблемы или вопросы к качеству аксессуара, можно рассчитывать на помощь и замену. Авторизованные реселлеры Apple в Азербайджане предоставляют гарантию: на чехлы к iPhone и ремешки к Apple Watch - 90 дней; на AirPods, зарядные устройства и кабели - 12 месяцев.

Приобрести оригинальную технику можно у авторизованных реселлеров Apple в Азербайджане: iSpace, Kontakt Home, Irshad, Baku Electrinics, MyShops, Soliton, Maxi, Bytelecom.

Как видите, экономия на аксессуарах в большинстве случаев может обернуться еще большими расходами. Безопасность ваших данных и самих устройств Apple, а также долговечная их работа возможны только при использовании аксессуаров, разработанных производителем. Ведь не зря над их созданием усердно трудятся лучшие умы.