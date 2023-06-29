Раскрыта дата релиза следующего поколения видеокарт Nvidia

Следующее поколение видеокарт Nvidia GeForce RTX выйдет не ранее 2025 года.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru, об этом сообщает портал Videocardz.

Согласно планам Nvidia, релиз новых графических адаптеров запланирован на первую половину 2025 года. Видеокарты пока не имеют официального названия и обозначаются как Ada Lovelace Next.

Таким образом, между выходом первых карт RTX 40 и нового поколения пройдет около двух с половиной лет. Это больше, чем в случае с RTX 30 и RTX 40, разница между выходом которых составляла два года.

Возможно, Nvidia выпустит улучшенные версии своих видеокарт RTX 40, такие как Super или Ti, чтобы поддержать интерес к своей продукции до запуска новой линейки. На данный момент компания готовится к релизу Nvidia GeForce RTX RTX 4060, которая будет самой бюджетной видеокартой в серии. Появится ли в будущем версия RTX 4050, пока не сообщается.