Искусственный интелект признали угрозой человечеству

Развитие искусственного интеллекта может вызвать вымирание человечества уже в ближайшие годы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РенТВ, об это пишет издание The Week.

По данным журнала, ученые и инженеры пришли к выводу, что ИИ представляет опасность, которую можно сравнить с рисками всемирной эпидемии или масштабной войны. Об этом предупредили более 350 специалистов.

Так, "крестный отец искусственного интеллекта" Джеффри Хинтон считает, что эти опасения являются не научной фантастикой, а реальностью. ИИ может стать умнее людей уже через пять лет. И им могут воспользоваться террористы и преступники, которые ставят целью уничтожить человечество.

"Один из сценариев заключается в том, что злонамеренные субъекты будут использовать его возможности для создания нового биологического оружия, более смертоносного, чем естественные пандемии", - говорится в публикации.

Опасность грозит финансовым институтам и стратегической инфраструктуре. Также ИИ может заставить ядерные державы запустить ракеты в ответ на несуществующую атаку.