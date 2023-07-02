Что лучше китайский чат-бот Ernie Bot или американский ChatGPT?
Чат-бот Ernie Bot китайской интернет-компании Baidu превзошел свой американский аналог ChatGPT по комплексным оценкам.
Как передает Day.Az, об этом говорится в публикации, размещенной на сайте китайской интернет-компании.
"Мы рады объявить об обновлении базовой модели Ernie до версии 3.5. Ernie 3.5 добился значительных успехов в бета-тестировании, превзойдя ChatGPT (3.5) по комплексным оценкам", - говорится в публикации.
Отмечается также, что Ernie 3.5 опережает GPT-4 по навыкам распознавания китайского языка.
Baidu представила чат-бот с искусственным интеллектом Ernie Bot в марте. В ходе презентации глава Baidu Роберт Ли показал, как Ernie Bot выполняет математические вычисления, генерирует видео и изображения, а также распознает китайский язык.
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