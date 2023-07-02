Внутри Android нашли шпионский браузер

Американский разработчик под псевдонимом matan-h случайным образом обнаружил внутри операционной системы Android скрытый мини-браузер, у которого нет журнала с историей и других функций отслеживания действий пользователя. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом энтузиаст рассказал в собственном блоге.

Ключевой особенностью шпионского браузера является то, что он обладает высоким уровнем конфиденциальности, так как не сохраняет историю посещений пользователем сайтов, удаляет данные о входах в аккаунты и позволяет обойти родительский контроль.

Однако безымянный браузер также имеет и недостатки, выраженные тем, что при случайном закрытии пользователь потеряет открытую ранее страницу. Вместе с тем в приложении не предусмотрена кнопка "Назад", поэтому нельзя вернуться на предыдущую страницу без выхода из самого браузера.

Для того, чтобы попасть в шпионский браузер, нужно зайти в "Настройки" - "Google" - "Управление аккаунтом Google", перейти во вкладку "Безопасность" и открыть пункт "Менеджер паролей". В нем нужно нажать на кнопку шестеренки, после открыть "Настройте шифрование на устройстве" и нажать на ссылку "Узнайте больше о шифровании на устройстве". Затем следует нажать на три полоски в левом верхнем углу, выбрать "Политика конфиденциальности", нажать на кнопку с девятью точками в правом верхнем углу и выбрать "Поиск". В результате пользователь окажется на стартовой странице поисковика Google.

Для дополнительной безопасности эксперты также рекомендуют выйти из аккаунта Google, нажав на иконку в правом верхнем углу.

Разработчик, который открыл этот браузер, связался с технической поддержкой Google и сообщил им о своем открытии. Представители компании заверили, что мини-браузер является безопасным и что обход родительского контроля является не ошибкой, а специальной функцией.