Для удобного использования гарнитуры Vision Pro Apple потребует доплату

Сотрудники Apple в ходе тестирования гарнитуры Vision Pro выявили в ней проблему, из-за которой устройство неудобно использовать. В связи с большим весом гарнитура может потребовать дополнительный ремешок, который компания будет продавать отдельно, сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Точный вес Vision Pro не раскрывается. Однако с учетом того, что устройство изготовлено из алюминия и стекла, гарнитура может оказаться очень тяжелой и неудобной для повседневного использования. Для борьбы с этим Apple разработала дополнительный ремешок, который помогает уменьшить давление на лицо пользователя. По данным журналиста Bloomberg Марка Гурмана, Apple в настоящее время не считает это настолько важной проблемой, чтобы включать ремешок в комплект поставки.

При этом ремешок рассматривается как дополнительная покупка по желанию пользователя. С учетом того, что для плохо видящих пользователей предусмотрены корректирующие линзы Zeiss, итоговая стоимость Vision Pro окажется заметно выше заявленной в $3,5 тыс.

Согласно источнику, Apple расширила количество тестировщиков Vision Pro еще на тысячу человек, однако забрать гарнитуру домой пока еще могут только высокопоставленные сотрудники компании. По заявлению журналиста, работа над аппаратной частью гарнитуры уже завершена, и сейчас Apple продолжает разрабатывать ПО.

Ожидается, что релиз Vision Pro состоится в начале 2024 года.