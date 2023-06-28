Создана игра по мотивам боя Илона Маска и Марка Цукерберга

Канадская студия Blue Wizard выпустила игру Zuck v Musk, в которой миллиардеры Илон Маск и Марк Цукерберг бьются на ринге. Об этом сообщает портал PCMag, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

2D-игра доступна бесплатно для пользователей ПК в веб-версии, то есть для ее запуска не нужно ничего скачивать. Отмечается, что это модифицированная игра WrestleBros. от той же студии, из которой были вырезаны все участники и добавлены Марк Цукерберг с Илоном Маском.

Игра включает в себя два режима - одиночный и мультиплеер, в котором можно сражаться против друзей. Игровой процесс Zuck v Musk позволяет наносить удары кулаком, локтем или отбрасывать противника. Для управления используются лишь кнопки передвижения влево-вправо (A и D), прыжок (W), блок (S) и удар (пробел).

Игра доступна в браузере при переходе на сайт zuckvmusk.com в том числе и на мобильных устройствах с наэкранным сенсорным управлением.

В середине июня Илон Маск в ответ на сообщения одного из пользователей Twitter заявил, что готов сразиться с основателем Meta Марком Цукербергом. Вскоре миллиардеры договорились о проведении поединка в октагоне по правилам ММА. Однако бой может не состояться, так как ранее мама Маска Мэй запретила ему драться с Цукербергом.