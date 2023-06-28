Аналог ChatGPT от Apple заменит программистов
Компания Apple рассматривает использование искусственного интеллекта (ИИ) для написания программ. Об этом сообщает издание Digital Trends, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Журналисты медиа обнаружили в сети патент Apple, который описывает применение ИИ при написании кода. По словам инженеров компании, искусственный интеллект можно встроить в сервис Xcode, который будет автоматически проверять написанный код и предлагать свои варианты. По словам авторов, таким образом аналог ChatGPT от Apple может частично заменить программистов.
В документе также говорится, что встроенный в Xcode ИИ и чат-бот позволит сэкономить время специалистам. Также искусственный интеллект поможет новичкам быстрее разобраться и начать создавать собственные приложения, при этом не имея большого опыта.
Журналисты Digital Trends подчеркнули, что Apple собирается встроить свой аналог ChatGPT в уже работающий сервис, а не будет создавать новую программу. В связи с этим авторы сравнили подход Apple с тем, как компания Adobe интегрировала ИИ в свой графический редактор Photoshop.
В начале июня глава компании Apple Тим Кук заявил, что в его корпорации внимательно следят за развитием искусственного интеллекта. Предприниматель признался, что пользуется ChatGPT и "пребывает в восторге" от чат-бота.
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