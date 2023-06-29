Рассекречен внешний вид нового смартфона Samsung

Инсайдер Стив МакФлай, выступающий в сети под псевдонимом OnLeaks, опубликовал рендеры неанонсированного смартфона Samsung Galaxy S23 FE. Об этом сообщает издание SmartPrix, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

SmartPrix пишет, что, судя по слитым изображениям, новый субфлагман Samsung получит минималистичный дизайн, который многим может показаться знакомым по более дешевым устройствам Galaxy A54 и Galaxy A34. Это значит, что у нового смартфона будут скругленные рамки, а также плоская однотонная задняя панель, оформленная только логотипом и камерами.

Камер, как видно на рендерах, будет три. По данным SmartPrix, основной модуль получит разрешение на 50 МП. Два других будут представлять собой камеру с ультраширокоугольной линзой и телеобъектив для оптического зума.

По слухам, Galaxy S23 FE оборудуют 6,4-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления до 120 Гц. За производительность будут отвечать процессор Exynos 2200, а также 6 или 8 ГБ оперативной памяти. Встроенной памяти в зависимости от модификации интегрируют либо 128, либо 256 ГБ. Все перечисленное будет работать от аккумулятора на 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 25 Вт.

Ожидается, что Galaxy S23 FE будет показан 26 июля 2023 года - в один день с Galaxy Z Flip 5 и Galaxy Z Fold 5.