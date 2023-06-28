TikTok превратится в интернет-магазин

Компания TikTok планирует запустить внутри своего одноименного приложения для публикации и просмотра вертикальных видео новый сервис TikTok Shop. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание The Verge.

TikTok Shop будет представлять собой интернет-магазин, вынесенный в отдельный раздел приложения. В нем бренды смогут выставлять на продажу свои товары и рекламировать их при помощи блогеров.

The Verge пишет, что TikTok давно работает над добавлением в свое приложение раздела e-commerce. Его интеграции долгое время препятствовали проблемы компании TikTok в США, вызванные обвинениями в создании угрозы нацбезопасности. На текущий момент распространение приложения TikTok уже ограничено в некоторых штатах.

Запуск магазина - не первая попытка китайской компании выйти на рынок электронной коммерции. Видеосервис уже пытался запустить в США быстрые продажи товаров во время прямых эфиров - из-за низкой популярности они были свернуты, пишет The Verge.

Ожидается, что TikTok Shop заработает уже в июле 2023 года. Новый сервис первое время будет доступен только в США.