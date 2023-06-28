Nokia выпустила смартфон, который можно отремонтировать дома

Компания HMD Global представила под брендом Nokia новый смартфон G42, главной особенностью которого является удобная для самостоятельного ремонта конструкция. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на издание GSMArena.

HMD Global разработала Nokia G42 в партнерстве со специалистами по ремонту из компании iFixit. Производитель прилагает к смартфону подробную инструкцию для различных видов ремонта, а также обещает продавать оригинальные запчасти для модели в течение пяти лет. В частности, в G42 простой замене подлежат дисплей, аккумулятор и порт USB-С.

Nokia G42 имеет 6,6-дюймовый IPS-экран с разрешением HD+, частотой обновления до 90 Гц и защитным покрытием Gorilla Glass 3. В дисплее предусмотрен V-образный вырез под восьмимегапиксельную фронтальную камеру.

За производительность отвечает восьмиядерный процессор Snapdragon 480+, а также 4 или 6 ГБ оперативной памяти. Хранилище пользовательских данных имеет объем 128 ГБ. Его можно расширить за счет карты памяти типа microSD. Смартфон работает под управлением ОС Android 13.

Система камер состоит из трех модулей. Главный имеет разрешение 50 МП и апертуру f/1.8, второй выступает в роли макрокамеры на 2 МП, а третий представляет собой датчик глубины, необходимый для съемки портретов с размытием.

Аккумулятор имеет емкость 5000 мАч и поддержку быстрой зарядки мощностью до 20 Вт. Отмечается, что батарея сохраняет 80% ресурса даже после 800 циклов зарядки.

Новинка уже доступна для покупки в странах Европы по цене от €250.