Рассекречены характеристики первого складного смартфона OnePlus

V Fold, первый складной смартфон компании OnePlus, получит внутренний OLED-экран диагональю 7,6 дюйма и частотой обновления до 120 Гц. Об этом сообщает издание The Verge, ссылаясь на инсайдера OnLeaks, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Таким образом, V Fold окажется обладателем одного из самых больших экранов на рынке смартфонов. Для сравнения: диагональ внутреннего дисплея Galaxy Z Fold 4 равна 7,6 дюйма, столько же у новинки Google Pixel Fold. The Verge пишет, что экраном больше, чем у новинки OnePlus на текущий момент обладает только Xiaomi Mix Fold 2 - в нем используется восьмидюймовая матрица.

Диагональ внешнего OLED-экрана V Fold равна 6,3 дюйма. Она получит предельную частоту обновления 120 Гц и разрешение 2К.

За производительность в новинке OnePlus будут отвечать процессор Snapdragon 8 Gen 2 и 16 ГБ оперативной памяти. Под хранение пользовательских данных выделено 256 ГБ. Батарея заявлена на 4800 мАч и с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 67 Вт.

OnePlus V Fold получит пять камер. Три из них расположатся на тыльной стороне устройства. Еще одна в вырезе внешнего экрана, а оставшаяся пятая - в вырезе внутреннего экрана.

Согласно последним слухам, OnePlus представит V Fold в августе 2023 года, вскоре после анонса Samsung Galaxy Z Fold 5 и Z Flip 5.