Раскрыты кодовые названия новых флагманов Samsung

Компания Samsung уже работает над смартфонами из серии Galaxy S24 и дала им кодовые названия. Об этом сообщает издание SamMobile, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, Samsung работает сразу над тремя моделями: Galaxy S24, Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra. Данная информация опровергает ранние слухи о намерении южнокорейского техногиганта отказаться от версии Plus в 2024 году.

SamMobile пишет, что линейка Galaxy S24 получила кодовое название Muse ("Муза", - с англ.). Так, базовая модель Galaxy S24 во внутренних материалах Samsung фигурирует как Muse1, а Galaxy S24 Plus и Galaxy S24 Ultra - как Muse2 и Muse3 соответственно.

Присвоение кодовых названий неанонсированным смартфонам - это, пишет SamMobile, обычная практика для компании Samsung. Например, серия Galaxy S20 носила название Hubble, Galaxy S21 - Unbound, Galaxy S22 - Rainbow, а Galaxy S23 - Diamond.

Когда смартфоны серии Galaxy S24 будут представлены официально, не сообщается. Однако, как отмечает SamMobile, презентация новинок ожидается в первые недели 2024 года.