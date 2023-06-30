Подсчитаны все ненужные телефоны в мире

Более 5 млрд мобильных телефонов в настоящее время лежат неиспользованными у людей по всему миру, несмотря на возможность переработки компонентов гаджетов для создания новых устройств. Об этом говорится в исследовании GSMA, торговой организации, представляющей интересы операторов мобильной связи по всему миру, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В связи с этим в GSMA анонсировали новый проект по ускорению и упрощению процесса утилизации мобильных устройств при участии операторов связи. 12 ведущих операторов мира обязались увеличить число случаев возврата сотовых устройств на переработку.

"К 2030 году количество бывших в употреблении мобильных устройств, собранных операторами по схемам возврата, составит не менее 20% от количества новых мобильных устройств, проданных напрямую клиентам", - говорится в проекте соглашения.

Также операторы обязались, что к 2030 году 100% бывших в употреблении мобильных устройств, собранных операторами по схемам возврата, будут отремонтированы, использованы повторно или переданы организациям на переработку.

По оценкам GSMA, при правильной переработке пять миллиардов мобильных телефонов могут восстановить золото, палладий, серебро, медь, редкоземельные элементы и другие важные минералы на сумму в $8 млрд, а также обеспечить достаточно кобальта для производства 10 млн аккумуляторов для электромобилей.