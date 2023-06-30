Популярный смартфон взорвался в доме владельца

В Индии новый смартфон Vivo Y22 взорвался в доме владельца гаджета спустя 1,5 месяца после покупки. Ролик с последствиями происшествия опубликован в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я приобрел Vivo Y22 в магазине 28 апреля 2023 года. Однако уже 6 июня 2023 года произошел взрыв смартфона", - написал пострадавший.

В опубликованном видео показан обугленный корпус смартфона, в том числе задняя крышка устройства синего цвета. При этом в результате взрыва начался пожар, из-за которого пострадали предметы в комнате.

Индийское подразделение компании Vivo оперативно ответило на публикацию пострадавшего владельца гаджета. Представитель заверил, что готов обсудить все детали произошедшего и помочь жителю Индии.

"Мы надеемся, что вы в безопасности и не пострадали. Мы обязательно обеспечим соответствующую поддержку. Пожалуйста, свяжитесь с нами, и мы будем рады помочь вам", - говорится в сообщении производителя смартфона.

Vivo - китайский бренд электроники, основанный в 2009 году, является подразделением китайской корпорации BBK Electronics.