В Китае захотели пускать в iPhone по паспорту

Власти Китая хотят требовать с пользователей смартфонов и других гаджетов американской компании Apple паспортные данные для использования AirDrop и других функций обмена файлами на небольшом расстоянии. Об этом сообщает телеканал CNN, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Проект законодательной инициативы был опубликован управлением киберпространства Китая, влиятельным государственным органом по надзору за интернетом. "Люди не должны публиковать или делиться незаконной или вредной информацией в таких сетях и должны сообщать о нарушениях регулирующему органу", - говорится о законопроекте.

Планируемый закон также потребует от Apple, чтобы пользователи устанавливали свое настоящее имя в смартфонах iPhone. В законопроекте это сформулировано таким образом, что "те, кто создает или поддерживает сети для обмена информацией на коротких расстояниях, должны требовать от пользователей предоставления их настоящих имен и другой личной информации".

Технически Apple способна реализовать подобную структуру, пишет CNN. Компания из Купертино может специально для КНР создать систему, требующую от китайских владельцев iPhone сканировать свой идентификатор личности для установки реального имени на "айфоне".