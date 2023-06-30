Сотрудников Microsoft приготовились увозить из Китая

Американская компания Microsoft переводит десятки ведущих исследователей в области искусственного интеллекта из Китая в Канаду и планирует закрывать учебный центр для инженеров в КНР. Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что компания Microsoft Research Asia (MSRA), находящаяся в Пекине, приступила к оформлению канадских виз для лучших специалистов. Их намерены перевести в исследовательский институт корпорации в Ванкувере.

По данным FT, планируется релоцировать от 20 до 40 сотрудников подразделения MSRA в новую лабораторию. "Ванкуверский план" является ответом на напряженность в отношениях между США и Китаем.

Два сотрудника MSRA подтвердили изданию, что им поступали предложения о работе от китайских интернет-компаний, однако специалисты решили уехать в Канаду.

"Microsoft имеет глубокие связи с Китаем, но присутствие наших лучших исследователей на территории КНР сопряжено с риском, особенно для сотрудников в сфере машинного обучения", - отметил один из источников.

При этом инсайдер указал на то, что Microsoft опасается потери ценных кадров, которых смогут переманить китайские компании.

"Мы создаем новую лабораторию в Ванкувере, которая будет организационно объединена с MSRA и предназначена для обеспечения лучшего взаимодействия с группами инженеров из Ванкувера", - заявил представитель Microsoft в ответ на запрос FT.