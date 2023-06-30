В WhatsApp нашли ключевую функцию Telegram

В обновлении мессенджера WhatsApp версии 2.23.14.6 для мобильной операционной системы Android появилась функция создания каналов, как в Telegram. Как сообщает портал WABetaInfo, пока возможность доступна не всем пользователям, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Эта функция доступна некоторым бета-тестерам в Сингапуре и Колумбии, и в ближайшие недели она станет доступна еще большему количеству пользователей", - говорится в публикации.

С помощью каналов, как и в мессенджере Павла Дурова Telegram, можно публиковать текст, фотографии, видео, стикеры и опросы. На каналы смогут подписываться неограниченное количество пользователей.

По данным WABetaInfo, пока пользователи из Сингапура и Колумбии уже могут подписаться на некоторые каналы, которые были проверены специалистами WhatsApp.

Также в приложении доступна функция создания собственных каналов. Для этого нужно нажать значок плюса рядом с разделом "Каналы" на вкладке "Обновления", а затем указать имя и описание канала. Номер телефона, фото профиля и имя создателя канала не будут видны подписчикам.

Впервые о функции каналов разработчики WhatsApp объявили в начале июня. Способ распространения информации аналогичен Telegram-каналам, появившимся еще в 2015 году.