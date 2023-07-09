Блогер создал самый большой смартфон iPhone в мире

Американский YouTube-блогер Мэттью Бим опубликовал на своем канале ролик, в котором представил самый большой работающий iPhone в мире. Автор назвал его iPhone 14 Pro Max Plus Ultra, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Высота гаджета составляет 1,8 метра, а вес - 226 кг. Он является полностью функциональным - в нем присутствует рабочая камера, NFC-чип для оплаты покупок, ряд сервисов и приложений, а также сенсорный экран. Работает устройство на базе компьютера Mac mini, который запускает Android-эмулятор с лаунчером в стиле операционной системы iOS.

В конце своего ролика Бим пригласил на тестирование популярного техноблогера Маркеса Браунли, который оценил разработку блогера.

"Как тебе такое, мистер Бист [популярный американский видеоблогер, известный своими роликами с дорогостоящими трюками и экспериментами - прим. ред.]? У него тоже был гигантский iPhone, но он был вполовину меньше и к тому же не работал. Этот крупнее и является полностью функциональным, что очень круто. Я впечатлен", - заявил Браунли.