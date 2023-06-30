https://news.day.az/hitech/1577461.html Google запретил публикацию новостей канадских изданий
Google запретил публикацию новостей канадских изданий
Из-за нового закона, призванного заставить интернет-гигантов платить изданиям за контент, Google принял решение более не публиковать новости канадских изданий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
"Мы проинформировали правительство Канады о том, что приняли сложное решение после вступления закона в силу удалять ссылки на канадские новости из нашего поиска, новостей и продуктов для изучения", - указано в сообщении.
Отмечается, что несмотря на то, что законодательная инициатива уже стала законом, на данный момент этот закон не работает как должен. В компании считают, что закон создает неопределенность для продуктов Google.
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