Представлен редкий флагманский смартфон Asus

Компания Asus представила новый смартфон Zenfone 10, который, как пишет издание The Verge, представляет собой редкое сочетание флагманских характеристик и компактного корпуса, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Zenfone получил 5,9-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2400 на 1080 пикселей, частотой обновления до 144 Гц и яркостью до 1100 нит. В левом верхнем углу дисплея имеет О-образный вырез под фронтальную камеру с разрешением 32 МП.

За производительность отвечают восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с тактовой частотой до 3,2 ГГц, а также 8 или 16 ГБ оперативной памяти. Для хранения пользовательских данных доступно 128 или 256 ГБ.

Zenfone 10 также оборудован аккумулятором емкостью 4300 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью до 30 Вт. Имеется возможность беспроводной зарядки по стандарту Qi. Корпус устройства защищен от влаги и пыли по стандарту IP68.

Система камер смартфона включает два модуля. Главный имеет разрешение 50 МП, апертуру f/1,9, а также гибридный карданный стабилизатор. Вспомогательный модуль представляет собой 12-мегапиксельную камеру со сверхширокоугольной линзой.

Asus Zenfone 10 уже доступен для покупки в Европе по цене от €799.