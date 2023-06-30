Запечатанный первый iPhone выставили на аукцион

Запечатанный смартфон iPhone первого поколения на 4 ГБ выставили на аукцион. Об этом сообщает Apple Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечает портал, такие устройства, выпущенные более 16 лет назад, пользуются особым спросом среди коллекционеров, особенно те модели, которые так и не были распечатаны из оригинальной коробки. Аукционный дом LCG Auctions рассчитывает продать этот лот за $100 тыс. В описании значится лишь то, что к покупке предлагается оригинальная модель на 4 ГБ, чей выпуск состоялся в 2007 году.

В марте нынешнего года американский аукционной дом Wright также выставил запечатанный первый iPhone с уникальным стикером "Lucky You" (рус. "Тебе повезло"). Вероятно, владелец смартфона выиграл его в каком-то конкурсе, проводимом компанией. В результате его приобрел техноблогер Маркес Браунли, известный под никнеймом MKBHD, который провел распаковку лота на своем YouTube-канале. Смартфон обошелся ему в $40 тыс.

Смартфон iPhone первого поколения был впервые представлен 9 января 2007 года сооснователем компании Apple Стивом Джобсом на конференции Macworld Conference & Expo в Сан-Франциско.