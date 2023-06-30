Ошибку в Windows исправили спустя полгода

Представители корпорации Microsoft спустя полгода отчитались об исправлении ошибки с неработающим меню "Пуск". Об этом сообщает издание Neowin, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Компания выпустила обновление KB5027292, которое среди прочего исправляет проблемы, связанные с меню "Пуск". В начале года многие пользователи обратили внимание на ошибку, из-за которой меню могло быть неактивно и не реагировало на действия пользователя. Так, в мае в корпорации признали проблему, но не смогли ее исправить.

По словам журналистов, апдейт KB5027292 требует установки вручную - его нельзя поставить в автоматическом режиме. Пользователям рекомендовали зайти в настройки системы и вызвать апдейт через "Центр обновления Windows". Проблема с меню "Пуск" была обнаружена в операционных системах Windows 10 и 11.

Также в компании уточнили, что исправили неполадки со встроенным в Windows поиском и приложениями универсальной платформы Windows (UWP). Кроме того, специалисты оптимизировали работу фирменного приложения "Диспетчер задач".