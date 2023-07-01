В YouTube объяснили запрет на просмотр роликов

Представитель видеохостинга YouTube подтвердил, что сервис начал тестировать систему запрета на просмотр роликов для тех пользователей, кто применяет блокировщики рекламы. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает The Verge.

По словам спикера, блокировщики рекламы никогда не были разрешены на платформе, а отключение воспроизведения роликов на YouTube происходит только в том случае, если игнорировать предупреждения и не отключать блокировщик.

"Мы очень серьезно относимся к отключению воспроизведения. Это происходит только в том случае, если зрители проигнорируют неоднократные запросы на разрешение рекламы на YouTube. В тех случаях, когда зрители считают, что они были ложно помечены как использующие блокировщик рекламы, они могут написать в поддержку", - отметил представитель.

По данным The Verge, предупреждения не спасли YouTube от множества негативных комментариев пользователей. По их словам, видеохостинг "продемонстрировал свою жадность". Многие зрители сообщили, что не намерены отказываться от блокировщиков рекламы.

"Мы хотим сообщить зрителям, что блокировщики рекламы нарушают условия использования YouTube, а предупреждения помогут им понять, что нужно разрешить показ рекламы на YouTube или подписаться на YouTube Premium для просмотра без рекламы", - добавил представитель видеохостинга.

Журналисты посчитали, что YouTube стоит рассмотреть возможность снижения стоимости подписки YouTube Premium. По их мнению, этот шаг увеличит число зрителей, желающих отказаться от блокировщиков рекламы.