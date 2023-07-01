Новый запрет от Маска в использование Twitter

Для просмотра контента и профилей в соцсети Twitter теперь потребуется регистрация, как передает Day.Az, об этом сообщает Bloomberg.

Ранее неавторизованные пользователи могли открывать ссылки на публикации и просматривать контент. Предложение о регистрации появлялось лишь через некоторое время, в случае "путешествия" по сайту.

По словам владельца социальной сети Илона Маска, запрет носит "чрезвычайный", но временный характер.

"У нас было так много грабежа данных, что это ухудшало качество обслуживания обычных пользователей!" - говорится в его пояснительном посте.