В WhatsApp упростили перенос данных между смартфонами

Разработчики мессенджера WhatsApp объявили о новом и более быстром способе передачи истории чатов со старого телефона на новый с помощью QR-кода. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает TechCrunch.

"Пользователи, переходящие на другой телефон с той же операционной системой, смогут передавать данные WhatsApp, используя локальное соединение Wi-Fi", - отметил один из специалистов.

Метод не требует наличия резервной копии с данными на смартфоне или в облачном хранилище. Для переноса истории чатов необходимо убедиться, что оба устройства активны и подключены к одной и той же сети Wi-Fi.

Затем нужно зайти в настройки мессенджера, выбрать раздел "Чаты", пункт "Перенос чатов". Для завершения процесса понадобится отсканировать QR-код с помощью камеры нового смартфона.

В WhatsApp уверен, что новый метод более безопасен, чем решения от сторонних разработчиков, поскольку данные шифруются на самих устройствах и обмен ведется только между ними в локальной сети.

Мессенджер в прошлом предлагал применять облачные хранилища для переноса данных между смартфонами с одной мобильной ОС.