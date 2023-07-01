https://news.day.az/hitech/1577809.html Массовый сбой в Twitter
Массовый сбой в Twitter
В субботу, 1 июля, по всему миру пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter.
Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.
Пользователи жалуются, что не могут просматривать ленту новостей и отдельные твиты.
Выбиваемая ошибка гласит: "Не удается прогрузить твиты".
Также некоторые утверждают, что не могут зайти в само приложение или обновить ленту.
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