Массовый сбой в Twitter

В субботу, 1 июля, по всему миру пользователи пожаловались на сбой в работе Twitter.

Как передает Day.Az, об этом свидетельствуют данные на сайте Downdetector.

Пользователи жалуются, что не могут просматривать ленту новостей и отдельные твиты.

Выбиваемая ошибка гласит: "Не удается прогрузить твиты".

Также некоторые утверждают, что не могут зайти в само приложение или обновить ленту.