https://news.day.az/hitech/1577821.html SpaceX вывела на орбиту космический телескоп
SpaceX вывела на орбиту космический телескоп
Ракета Falcon 9 успешно вывела на орбиту телескоп Euclid Европейского космического агентства (ESA) для изучения темной материи вселенной.
Как передает Day.Az, об этом сообщила американская компания-разработчик носителя SpaceX.
Запуск был осуществлен с 40-го стартового комплекса на базе американских Космических сил на мысе Канаверал во Флориде.
Euclid оснащен телескопом диаметром 1,2 метра, оптической камерой (Vis), спектрометром и фотометром ближнего инфракрасного диапазона (Nisp). Эти инструменты помогут создавать 3D изображения для исследования морфометрических, фотометрических и спектроскопических свойств галактики.
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