Маск ограничил число твитов, которые можно прочитать за день

Владелец сервиса микроблогов Twitter Илон Маск сообщил в субботу о временных ограничениях на число твитов, которые пользователь может прочитать за день.

"Верифицированные учетные записи ограничены чтением 6 тыс. сообщений в день, не прошедшие проверку - 600 сообщений в день, новые непроверенные учетные записи - 300 в день", - написал он в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Через час после этой публикации Маск сообщил, что лимит будет увеличен до 8 тыс., 800 и 400 постов соответственно.

По его словам, ограничения введены из-за "крайне высокого уровня сбора данных и манипулирования системой". Ранее сообщалось о сбоях в работе Twitter.

7 октября 2022 года Маск закрыл сделку на сумму $44 млрд по покупке компании Twitter. Сразу после этого он уволил ряд членов руководства, в том числе генерального директора Парага Агравала и финансового директора Неда Сигала. Как следует из документов, размещенных в базе Комиссии по ценным бумагам и биржам США, Маск также распустил совет директоров и стал единоличным руководителем компании.