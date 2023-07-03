Предупреждение желающим перейти на Windows 11

Начиная с марта 2023 года Microsoft начала выпускать для Windows 11 обязательные обновления, которые резко замедляют работу SSD в некоторых компьютерах.

Как передает Day.Az, об этом сообщает издание Windows Latest, ссылаясь на отзывы пользователей.

Обновления замедляют SSD настолько сильно, что пользователи замечают проблему не только при перемещении больших объемов файлов из одной директории в другую, но и при выполнении базовых задач. В частности, обновления сказываются на снижении скорости включения ПК и запуска игр.

Часть пользователей в подтверждение своих слов публикуют скриншоты с результатами тестирования SSD в бенчмарке CrystalDiskMark до установки обновлений и после. Судя по ним, в некоторых случаях скорость работы диска падает с 7000 МБ/с до 1000 МБ/с, то есть в семь раз.

Windows Latest пишет, что работу ПК замедляют обновления с номерами KB5023778 (март 2023 года), KB5025239 (апрель 2023 года), KB5026372 (май 2023 года), KB5027231 (июнь 2023 года) и KB5027303 (июнь 2023 года).

Чем именно вызвана проблема, не сообщается. Microsoft на момент публикации новости не прокомментировала ситуацию. По данным Windows Latest, проблема в работе SSD решается при откате до версии Windows предшествующей установке мартовского обновления KB5023778.