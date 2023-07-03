Google начала вычислять прогульщиков

Американская Google приняла решение вычислять всех сотрудников, которые на постоянной основе не посещают офисы компании. Об этом сообщает телеканал CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что корпорация обновила свою политику гибридной работы. Теперь в правила включено отслеживание посещаемости пропусков в офисы, а также меры воздействия на работников, которые прогуливают те дни, в которые они должны посещать офис.

Также теперь в данные о сотрудниках для оценки их работы будет включена посещаемость офиса. Google ожидает, что большинство сотрудников будут находиться в офисах не менее трех дней в неделю.

Директор по персоналу Google Фиона Чиккони отправила сотрудникам электронное письмо вечером 7 июня, в котором указала на необходимость увеличить количество дней в офисе в два раза. По данным CNBC, решение аргументировали тем, что "ничто не заменит личных встреч".

"Конечно, не все верят в "волшебные разговоры в коридоре", но нет никаких сомнений в том, что совместная работа в одной комнате имеет положительное значение", - говорится в письме Чиккони.

Она также указала, что руководители отделов внутри корпорации начнут рассылать напоминания работникам, "которые постоянно отсутствуют в офисах".