Новые iPhone 15 станут толще

Все версии iPhone 15 получат аккумуляторы с увеличенной относительно прошлогодних моделей емкостью. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на источник в компании Foxconn, которая производит большую часть смартфонов Apple, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Из утечки следует, что базовый iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max получат аккумуляторы емкостью 3877 мАч, 4912 мАч, 3650 мАч и 4852 мАч соответственно. Для сравнения: в iPhone 14 используется батарея на 3279 мАч, в 14 Plus - на 4325 мАч, в 14 Pro - на 3200 мАч, в 14 Pro Max - на 4323 мАч. Таким образом, емкость аккумуляторов iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max относительно iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro и 14 Pro Max увеличится на 18%, 14%, 14% и 12% соответственно.

MacRumors отмечает, что переход на аккумуляторы большей емкости приведет к небольшому утолщению новых смартфонов Apple. Хотя это и является минусом, куда большее значение играет автономность. Она, исходя из данных инсайдера и того, что все iPhone 15 получат процессоры, выполненные по более энергоэффективному трехнанометровому техпроцессу, должна заметно возрасти.

Представитель Foxconn также поделился информацией и о накопителях пользовательской информации в новых iPhone. По данным источника, iPhone 15 Pro и 15 Pro Max даже в минимальной комплектации получат диск объемом 256 ГБ. Модификации же iPhone 15 и 15 Plus по-прежнему будут начинаться со 128 ГБ.