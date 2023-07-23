Эксперты оценили портативную консоль Asus на WIndows 11

На YouTube-канале iFixit опубликовали видео с разбором портативной консоли Asus ROG Ally на Windows 11. Специалисты оценили уровень ремонтопригодности новой приставки выше, чем Steam Deck от Valve, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Согласно ведущему, Asus ROG Ally является одной из самых легко ремонтируемых и модернизируемых консолей на рынке, так как для доступа к внутренним компонентам устройства достаточно открутить шесть винтов на задней крышке. Большинство деталей, таких как SSD, аккумулятор, стики и другие, являются модульными и легко заменяемыми.

Отмечается, что аккумулятор не приклеен к корпусу, а крепится винтами, как в ноутбуках. В целом конструкция консоли напомнила эксперту ноутбук.

Единственный элемент, который вызывает сложности при ремонте, - это экран, так как он приклеен к рамке и требует аккуратного отделения при помощи обдува горячим воздухом. В остальном консоль не имеет серьезных недостатков с точки зрения ремонтопригодности. Однако Asus не продает запчасти устройства, что может усложнить ремонт в случае отсутствия официального сервисного центра компании.

Между тем эксперты выделили программные недостатки устройства, среди которых нестабильная работа Windows 11 и проблемы с производительностью. Предполагается, что это вызвано тем, что операционная система для ПК просто не оптимизирована под портативные консоли и вины Asus в этом нет.