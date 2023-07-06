Названы пять самых полезных и секретных функций WhatsApp

Автор портала "Палач" рассказал о пяти полезных и скрытых функциях WhatsApp. Одна из них - возможность отключить автоматическое скачивание получаемых фото и видео, передает Day.Az.

"Если вы открыли фото или видео, то сервис любезно сохранит его в память телефона. Зачем нам фотографии кабачков, GIF-картинок с пожеланием доброго утра и снимки со свадьбы троюродной сестры матери дальнего родственника в галерее телефона? Никто не знает ответа", - пишет автор заметки. Для того, чтобы отключить автозагрузку медиафайлов, нужно перейти в настройки WhatsApp, открыть раздел "Чаты" и перевести тумблер в пункте "Видимость медиа" в выключенное состояние.

Чтобы повысить уровень собственной конфиденциальности, пользователям рекомендуют отключить видимость своей активности в сети. Для этого нужно открыть настройки приложения, перейти в раздел "Конфиденциальность" - "Время последнего посещения и статус "в сети"", после чего указать желаемые установки.

Также в разделе "Конфиденциальность" можно отключить отчеты о прочтении полученных сообщений.

Кроме того, повысить собственную безопасность в сети и защититься от злоумышленников может помочь функция отключения аватарки для незнакомцев. Эта возможность спрятана в разделе "Конфиденциальность". Необходимо нажать на пункт "Фото профиля" и указать, кто может видеть изображение - "Никто", "Мои контакты" или "Контакты, кроме...".

Наконец, чтобы сократить потребляемый WhatsApp трафик, в мессенджере предусмотрен соответствующий режим. Для его включения необходимо открыть "Настройки", затем перейти в раздел "Данные и хранилище" и перевести тумблер "Экономия данных" в активное положение.