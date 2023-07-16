«Убийца Twitter», созданный Цукербергом, удаляется только вместе с Instagram*

Удаление аккаунта из новой соцсети Threads от Meta возможно только при удалении своего профиля Instagram. Об этом говорится в справочном центре социальной сети, обратила внимание "Газета.Ru", передает Day.Az.

"Вы можете в любое время деактивировать свой профиль Threads, но, чтобы удалить его, вам понадобится удалить аккаунт Instagram", - говорится в политике конфиденциальности компании.

Таким образом, если пользователь решит протестировать Threads, но не найдет ей применения, его страница в этой соцсети будет навсегда связана с основным Instagram-профилем. Неизвестно, будут ли разработчики внедрять в соцсеть инструмент, позволяющий отвязать профили Threads и Instagram.

В описании Threads прямо говорится, что новая соцсеть, которую в интернете прозвали альтернативой Twitter, является частью Instagram.

"Threads - это сервис, предоставляемый вам Instagram и являющийся частью платформы Instagram. Сервис Threads позволяет пользователям Instagram создать профиль Threads в рамках аккаунта Instagram, чтобы просматривать контент, делиться им и взаимодействовать с ним в приложении и на сайте Threads" - сказано в документе Meta.