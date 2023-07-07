SpaceX доставит на орбиту новую партию спутников Starlink

7 июля ракета-носитель Falcon 9 стартует со стартовой площадки SLC-4E на базе американских Космических сил Ванденберг в Калифорнии.

Как передает Day.Az со ссылкой на компанию-разработчик SpaceX, она доставит на орбиту очередную партию из 48 мини-спутников для пополнения орбитальной группировки системы Starlink - глобальной сети интернет-покрытия.

Это будет 92-й запуск интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink и 23-й в текущем году. SpaceX уже вывела на орбиту около 4,7 тыс. таких спутников, из которых часть вышла из строя или сошла с орбиты. На данный момент на орбите остаются более 4,3 тыс. рабочих спутников.