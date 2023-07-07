Раскрыта дата выхода нового бюджетного iPhone от Apple
Компания Apple не планирует выпускать новую версию своего бюджетного смартфона iPhone SE до 2025 года. Об этом сообщает корейский портал The Elec со ссылкой на аналитика UBI Research Дэ-Джона Юна, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Утверждается, что Apple перенесла начало массового производства iPhone SE четвертого поколения на три года вперед из-за проблем с поставкой OLED-дисплеев. Согласно источнику, китайская компания BOE, которая должна была поставлять экраны для iPhone SE 4, не справилась с требованиями к качеству Apple.
BOE является одним из трех производителей OLED-панелей для iPhone наряду с Samsung и LG. Однако корейские компании не заинтересованы в поставке экранов для iPhone SE 4, так как они используют другую технологию - LTPO, которая позволяет создавать более продвинутые и дорогостоящие экраны для флагманских моделей iPhone.
iPhone SE 4 предполагался как бюджетный смартфон с OLED-экраном на базе технологии LTPS, которая менее энергоэффективна и функциональна, чем LTPO. По мнению аналитиков, Apple не сможет найти альтернативного поставщика OLED-панелей для iPhone SE 4 в ближайшее время, поэтому релиз устройства был перенесен на 2025 год.
По слухам, iPhone SE 4 получит 6,1-дюймовый OLED-экран, Face ID и корпус с плоскими гранями в стиле последних смартфонов компании. Кроме того, устройство будет оснащено фирменным 5G-модемом. Apple работает над созданием собственного модуля связи с 2018 года и в 2019 году купила большую часть подразделения Intel по производству модемов для смартфонов. По предварительным данным, разработка Apple будет готова лишь к 2025 году, в связи с чем в iPhone 15 и iPhone 16 будут использованы решения от Qualcomm.
Актуальная модель iPhone SE была представлена в марте 2022 года и стала самым дешевым смартфоном Apple стоимостью от $429. Устройство получило "устаревший" дизайн iPhone 8 с 4,7-дюймовым ЖК-экраном, сканер Touch ID, одну 12-мегапиксельную основную камеру и чип Apple A15 Bionic.
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