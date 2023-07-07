Ubisoft решила пометить читеров

Французская игровая компания Ubisoft объявила о наказании геймеров в The Division 2, которые нелегитимно получали опыт, используя один из багов. Сообщение об этом появилось в официальном Twitter-аккаунте Tom Clancy's The Division, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Еще весной в The Division 2 появился новый режим Descent. В нем игроки по одиночке или в компании из трех партнеров могут бесконечно отражать волны врагов. По мере продолжительности сессии враги в Descent становятся мощнее, а получаемый опыт с них - больше.

На момент релиза в Descent был баг, который позволял игрокам подключаться к чужим группам на любом этапе прохождения режима. Некоторые игроки начали использовать уязвимость, чтобы подключаться к случайным командам и получать вместе с ними незаслуженный опыт и ценные предметы.

Позже разработчики The Division 2 исправили проблему. Также они провели расследование и выявили всех игроков, которые использовали баг в Descent. У каждого читера Ubisoft отнимет полученный нелегитимно опыт, а также забанит их аккаунты на два месяца и маркирует специальной меткой. Метка позволит Ubisoft выдать игроку более жесткое наказание в случае повторного нарушения.

The Division 2 - это игра-сервис с элементами RPG и шутера с видом от третьего лица, вышедший в 2019 году. Игра доступна на ПК, PlayStation 4, а также Xbox One.