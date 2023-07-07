Когда Apple начнет продавать в магазинах VR-гарнитуру Vision Pro?

Американская компания Apple планирует продавать очки дополненной реальности Vision Pro в магазинах в США в начале следующего года. Об этом сообщило в пятницу агентство Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, компания планирует начать розничную торговлю в начале следующего года в примерно в 270 магазинах по всей стране. Для этого Apple создаст в магазинах специальные зоны с креслами и наушниками. Также в начале следующего года такие очки будут доступы для заказа в интернет-магазине.

Как отмечает агентство, очки дополнительной реальности в других странах компания начнет продавать в конце 2024 года. Инженеры Apple работают сейчас над локализацией устройства для Франции, Германии, Австралии, Китая, Японии и Кореи.

Apple в начале июня на своей ежегодной конференции для разработчиков Worldwide Developers Conference (WWDC) представила свои первые очки дополненной реальности Vision Pro. Гарнитура является самым значительным продуктом Apple со времен Apple Watch, но цена в $3500, неясные варианты использования, ограниченный выбор контента смешанной реальности и зарождающийся характер технологии означают, что в самом начале она понравится небольшой группе энтузиастов. Чтобы привлечь к этой категории больше потребителей, Apple работает над более дешевой моделью, а также над версией Pro второго поколения, которая будет выпущена к 2026 году.