Игроки в Diablo IV не получат редкие предметы

Разработчик Diablo IV, компания Blizzard, принудительно отключила выпадение ультраредких предметов в игре, так как пользователи получали их слишком часто. Об этом говорится в сообщении студии, опубликованном на официальном форуме, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как оказалось, виной всему баг, который увеличил шансы на дроп самых редких предметов экипировки из сундуков Адского натиска. "Мы временно отключили выпадение ультраредких предметов, пока разбираемся с проблемой дропа. Игроки не смогут получить шесть ультраредких предметов, пока мы не выпустим хотфикс в пятницу [7 июля]", - заявил коммьюнити-менеджер Blizzard под никнеймом PezRadar. Он добавил, что другие предметы будут выпадать из сундуков Адского натиска, как и прежде.

В конце июня дизайнер классов персонажей в Diablo IV Адам Джексон раскрыл информацию о редчайших уникальных предметах игры. По словам Джексона, всего ультра-редких предметов шесть: это меч Doombringer, меч The Grandfather, кольцо Ring of Starless Skies, амулет Melted Heart of Seliga, шлем Andariel's Visage и шлем Harlequin Crest. Все они выпадают с врагов уровня 85 и выше и обладают силой в 820 единиц.

Релиз Diablo IV состоялся 5 июня 2023 года на ПК, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 и Xbox One.