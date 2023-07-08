Цукерберг спрятал своих детей от пользователей Instagram

Генеральный директор Meta Марк Цукерберг подвергся критике со стороны пользователей Instagram за то, что опубликовал в соцсети семейную фотографию со смайликами на лицах дочерей. Об этом сообщает Business Insider.

Цукерберг поделился фотографией, на которой праздновал 4 июля День независимости США со своей женой Присциллой Чан и тремя дочерьми.

"Счастливого 4 июля! Большое спасибо за этот год. Когда большие девочки становятся старше, я люблю говорить с ними о том, почему Америка такая замечательная", - написал миллиардер, родившийся в штате Нью-Йорк.

На снимке лица семилетней Максимы и пятилетней Августы невозможно опознать, они скрыты за смайликами - улыбающимся и с солнцезащитными очками. При этом Аурелия, родившаяся в марте этого года, показана без смайликов.

Среди родителей распространена практика скрывать лица детей в социальных сетях из соображений конфиденциальности. Однако решение Цукерберга вызвало негодование у некоторых пользователей из-за его руководства Meta.

"Даже Цукерберг не доверяет своим платформам распознавание лиц собственных детей", - написал один из пользователей. Комментарий получил более 2,8 тыс. лайков.

Другой комментатор посчитал действия Цукерберга ироничными. "Он не любит делиться своими семейными фотографиями, однако создал платформу, посвященную исключительно тому, чтобы раскрывать интимные подробности личной жизни людей по всему миру", - говорится в посте, набравшем почти три тыс. лайков.

Многие также указали, что в отношении Meta регулярно подают судебные иски, связанные с утечкой личных данных ее пользователей.