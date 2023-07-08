Instagram пытается оправдаться перед Twitter

Глава Instagram Адам Моссери заявил, что новая соцсеть Threads не создана для новостей и политики.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом пишет портал Business Insider.

Моссери ясно дал понять, что не видит в новом конкуренте Twitter место, где будут приветствовать жесткие новости и политику.

"Я не хочу сказать, что политика и новости не важны ... Но я считаю, что с точки зрения платформы любое дополнительное участие или доход, которые они могут принести, вовсе не стоят того тщательного изучения, негатива (давайте будем честными) или рисков целостности, которыми они сопровождаются", - пояснил Моссери.

До этого создатель Twitter Дорси назвал новую соцсеть от главы Meta Марка Цукерберга Threads очередным клоном его проекта, раскритиковав приложение за полное копирование дизайна и функционала Twitter.

По его словам, сейчас существует "семь клонов Twitter".