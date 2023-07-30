Программистам предрекли полное исчезновение к 2028 году

В мире не останется программистов через пять лет, потому что к 2028 году всю их деятельность возьмут на себя системы с искусственным интеллектом, заявил основатель и генеральный директор Stability AI Эмад Мостак. Свой прогноз он сделал в эфире подкаста Moonshots and Mindsets, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Через пять лет в мире не будет программистов. Данные GitHub показывают, что уже 41% всего кода генерируется ИИ", - отметил он.

По мнению Мостака, будущее для программистов не выглядит слишком радужным. "За три месяца тема ИИ в трендах GitHub обогнала по популярности биткоин и эфир, две главные криптовалюты", - констатировал бизнесмен.

Мостак также заявил о том, что уже в 2024 году условия для доступа к ИИ будут упрощены. "К концу следующего года у вас будет ChatGPT на мобильном телефоне без подключения к интернету. С постоянным доступом к ИИ наши взаимодействия могут радикально измениться", - констатировал он.

Глава Stability AI рассказал, что рассматривает ИИ как инструмент, расширяющий человеческий потенциал, а не как угрозу, которая его уничтожает. "Люди есть люди. Принесите им информацию, которая создает наибольшую ценность, и вы измените мир", - заключил Мостак.

Stability AI - компания, стоящая за Stable Diffusion, самым популярным в мире генератором изображений с открытым исходным кодом.