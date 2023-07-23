Google достигла «квантового превосходства»

Новый квантовый компьютер Google научился за секунды проводить вычисления, обработка которых даже у самых мощных аналоговых суперкомпьютеров занимает десятки лет. Об этом сообщает издание The Telegraph, ссылаясь на препринт статьи Google, опубликованный на сайте ArXiv, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первый квантовый компьютер Google представила еще в 2019 году. Устройство имело 53 кубита и за 200 секунд выполняло алгоритм, расчет которого у одного из самых мощных суперкомпьютеров того времени IBM Summit занимал 10 тыс. лет. Впрочем, тогда мир науки не принял всерьез заявление Google и раскритиковал ее сравнение.

Спустя почти четыре года Google выпустила новую статью, в которой рассказала уже про квантовый компьютер второго поколения с 70 кубитами. Как пишет The Telegraph, новая система в 241 млн раз мощнее предыдущей. Американский IT-гигант заявил, что новый квантовый компьютер всего за 6,5 секунд решает задачу, на которую у самого мощного в мире суперкомпьютера Frontier уходит 47 лет. Такой разрыв в The Telegraph назвали "квантовым превосходством".

Журналисты также отметили, что мощность квантовых и суперкомпьютеров замеряется при помощи алгоритма, который не имеет никакой практической ценности и представляет собой лишь академический интерес.