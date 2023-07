Разработчики Just Cause отказались от мобильной версии игры

Компания Square Enix в соцсетях объявила об отмене мобильного экшен-шутера Just Cause Mobile, анонсированного в 2020 году на The Game Awards, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Причина, по которой игра была отменена еще до официального выхода, не сообщается. Just Cause Mobile планировалось выпустить по условно-бесплатной модели для платформ Android и iOS. Разработчики также заявляют, что проект удалят из цифровых магазинов, а сайт и социальные сети игры будут закрыты.

Just Cause Mobile представляла собой мобильную адаптацию популярной серии Just Cause, в которой игрокам обещали сюжетную кампанию, многопользовательский режим на 30 участников и кооператив на четырех.

В начале 2021 года игра прошла тестирование в некоторых азиатских странах, но так и не вышла на глобальном рынке. Разработчики оправдывали затянувшийся релиз пандемией и желанием выпустить достойный продукт.

Зимой 2023 года другая компания, Electronic Arts, объявила о закрытии мобильной версии соревновательного шутера Apex Legends в связи с несоответствием требованиям игроков, а также отменила разработку Battlefield Mobile и расформировала отвечающую за нее студию.