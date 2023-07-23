Новый складной смартфон Galaxy Z Fold станет намного мощнее предшественника

В базе данных Geekbench был обнаружен результат прохождения бенчмарка смартфоном Samsung Galaxy Z Fold5, презентация которого намечена на конец июля 2023 года, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, согласно появившейся 30 июня информации, глобальная версия смартфона Samsung Galaxy Z Fold5 с кодовым номером SM-F946B набрала 1845 и 5083 балла в одноядерном и многоядерном тестах соответственно. При этом прошлогодняя модель имеет всего 1241 и 3708 баллов, благодаря чему прирост производительности процессора в новинке окажется заметным.

Также Geekbench подтвердил, что Galaxy Z Fold5 получит разогнанный чипсет Snapdragon 8 Gen 2 с частотой 3,36 ГГц, 12 ГБ оперативной памяти и Android 13.

По слухам, новый складной Z Fold5 оснастят обновленным шарниром, благодаря чему при складывании экрана между двумя половинками не будет образовываться зазор. Новинка также будет немного легче Galaxy Z Fold4 и предложит улучшенные камеры.

Презентация Samsung Galaxy Z Fold5 и раскладушки Galaxy Z Flip5 ожидается в конце следующего месяца. По неподтвержденным данным, мероприятие состоится 26 июля.