Названы смартфоны Xiaomi, которые первыми получат Android 14

Первыми прошивку MIUI 14.1 получат только пять моделей смартфонов Xiaomi и Redmi. Об этом сообщает портал XiaomiUI, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Главной особенностью MIUI 14.1 является ее база - Android 14. Предыдущие версии оболочки Xiaomi имеют в своей основе Android 13 и даже Android 12. По данным XiaomiUI, новейшую прошивку получат всего пять смартфонов: Xiaomi 13, Xiaomi 13 Pro, Xiaomi 13 Ultra, а также Redmi K60 и Redmi K60 Ultra.

Остальные устройства Xiaomi и Redmi получат Android 14 только в месте с выходом версии MIUI 15. Она, по слухам, выйдет вместе с новыми флагманами Xiaomi, в конце 2023 года.

Массовый же релиз MIUI 14.1 для флагманов Xiaomi и Redmi запланирован на август-ноябрь.